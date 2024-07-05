Второй тур президентских выборов Ирана в Москве

В пятницу, значительное число соотечественников, проживающих в России, приняли участие во втором туре 14-х президентских выборов Ирана, проголосовав в избирательном участке в Москве, расположенном в здании посольства Ирана.
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