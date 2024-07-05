Второй тур 14-х президентских выборов в г. Мешхед

Процесс голосования во втором туре 14-х президентских выборов начался в 8 утра в пятницу по местному времени на избирательных участках по всей стране. Согласно статье 36 закона о выборах президента, все граждане Ирана, достигшие 18 лет, могут участвовать в выборах, предъявив оригинал паспорта или удостоверения личности.
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