Подсчет голосов избирателей на 14-х президентских выборах в Иране

После окончания процесса голосования на 14-х президентских выборах подсчет голосов избирателей начался утром в субботу, 29 июня, в разных городах Ирана, в том числе в Хамадане в хосейние им. Имама Хомейни.
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