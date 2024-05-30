Встреча президента Сирии с Верховным лидером

Президент Сирии Башар Асад и его делегация встретились с Верховным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Али Хаменеи в четверг утром.

journalistسایت رهبری
30 мая 2024 г., 17:39

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