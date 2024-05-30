Встреча президента Сирии с Верховным лидером

Президент Сирии Башар Асад и его делегация встретились с Верховным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Али Хаменеи в четверг утром.
Похожие новости
-
Лидер Ирана призвал Асада сохранить сопротивляющийся образ Сирии
Тегеран, 30 мая, ИРНА - Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи встретился…
-
Лидер Исламской революции в обращении американских студентов: Вы стоите на правильной стороне истории
Тегеран, 30 мая, ИРНА – Великий лидер Исламской революции его светлость аятолла Хаменеи в послании,…
??? ???????????