Лидер Ирана призвал Асада сохранить сопротивляющийся образ Сирии

На встрече с президентом Башаром Асадом и его делегацией в Тегеране в четверг Верховный лидер Исламской революции охарактеризовал сопротивление как привилегированный образ Сирии, подчеркнув, что особое положение Сирии в регионе обусловлено этим привилегированным образом, и эта важная черта должна быть сохранена.

Аятолла Хаменеи поблагодарил Башара Асада за его присутствие в Тегеране для выражения соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси, отметив, что покойный президент Ирана сыграл значительную роль в укреплении отношений между Ираном и Сирией.

Он добавил, что министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян также сыграл большую роль в укреплении связей между Тегераном и Дамаском.

Верховный лидер также оценил укрепление отношений между Ираном и Сирией как важное событие, поскольку две страны являются столпами Оси сопротивления.

Он подчеркнул, что привилегированный образ Сирии, который является сопротивлением, был сформирован при покойном Хафезе Асаде и с созданием Фронта сопротивления, отметив, что этот образ всегда сохранял национальное единство Сирии.