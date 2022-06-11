Водопад Кабудвалл в провинции Голестан

Водопад Кабудвалл расположен в 5 км к югу от города Али Абад Катул. Этот курорт является одним из самых важных горячих точек в провинции Голестан для туристов. Водопад Кабудвалл - единственный водопад полно моховидных во всем Иране.
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