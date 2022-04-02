Водопад Шеви в Ахвазе

Водопад Шеви - один из крупнейших и красивейших водопадов Ирана, который расположен в провинции Хузестан. Водопад считается крупнейшим на Ближнем Востоке.
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