2 апр. 2022 г., 21:58
Journalist ID: 2388
News Code: 84703051
0 Persons

Tags

Водопад Шеви в Ахвазе

Водопад Шеви - один из крупнейших и красивейших водопадов Ирана, который расположен в провинции Хузестан. Водопад считается крупнейшим на Ближнем Востоке.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha