Водопад Лиштар в Гачсаране

Водопад Кейван расположен на равнине Лиштар в Гачсаране, провинция Кохгилуйе и Бойер-Ахмад. Водопад считается одной из достопримечательностей Гачсарана.
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