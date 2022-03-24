24 мар. 2022 г., 22:43
Journalist ID: 2177
News Code: 84695143
0 Persons

Tags

Водопад Лиштар в Гачсаране

Водопад Кейван расположен на равнине Лиштар в Гачсаране, провинция Кохгилуйе и Бойер-Ахмад. Водопад считается одной из достопримечательностей Гачсарана.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha