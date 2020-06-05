5 июн. 2020 г., 17:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83811099
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Водопад Кабудвал в Горгане

Кабудвал - единственный замшелый водопад в Иране, расположенный в 5 км к юго-востоку от города Алиабад Катул в провинции Голестан, в самом сердце леса и на склонах горы Аарон.

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