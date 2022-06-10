Ткачество Килима — искусство женщин Буин-Захра

Ардак – вид казвинского килима с выступающими изогнутыми узорами. Рисунки на Килиме основаны на мотивах животных, цветов, птиц и людей, вдохновленных природой.
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