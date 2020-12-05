Иран лидирует по количеству мировых городов и деревень ремесел

Он отметил, что в 2015 году Исфахан Всемирным советом по ремеслам (The World Crafts Council) признан как мировым городом ремесел и другой город из Ирана, Табриз признан как Всемирный город ковроткачества (The World City Carpet).

Тебризский ковер

По его словам, в 2016 году город Лаледжин также Всемирным советом по ремеслам признан мировым городом керамики, и Мешхед – мировой город драгоценных камней.

Керамические посуды

«В 2016 году Деревня «Калпуреган» в провинции Систан и Белуджистан также впервые признан как мировой деревней глины, город «Сирджан» из провинции Керман стал мировым городом Килима и «Мариван» из провинции Кордестан избран как мировой город Калаша (Курдский гивех)», добавил иранский чиновник.

В 2018 году «Мейбод» из провинции Йезд признан как мировой город Зилу (Это своего рода подстилка и напольное покрытие ручной работы, сотканные из хлопковой нити), «Абаде» из провинции Фарс как мировой город резьбы по дереву и Хорашад из провинции Южный Хорасан признан как мировой деревней ткачества полотенца.

Махмудиан отметил, что в прошлом году Шираз после Исфахан также признан как вторым мировым городом ремесел, Занджан – мировой город филиграни, Малайер – мировой город мебели и резьбы по дереву и деревня Гасем Абад из провинции Гилян – мировая деревня Чадор Шаб (Чадор Шаб представляет собой красочную и обычно клетчатую ткань из хлопка или шелка, которая чаще всего ткется на севере Ирана).