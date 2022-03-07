Ткачество Эхрама в древнем городе Шуштар

Наличие ткацкой промышленности Эхрама и мастерских этой отрасли в Шуштаре привело к тому, что этот город был зарегистрирован на национальном уровне как город ткачества Эхрам в Иране.
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