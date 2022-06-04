В Иране отметили годовщину смерти Имама Хомейни

Вчера 3 июня в Тегеране прошла церемония годовщины смерти Имама Хомейни, основателя исламской революции в присутствии официальных лиц.
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