1 июн. 2022 г., 10:41
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Конференция "Сбалансированная внешняя политика в школе мысли имама Хомейни" в Тегеране

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян во вторник выступил с речью в конференции "Сбалансированная внешняя политика в школе мысли имама Хомейни" в мавзолее основоположника Исламской революции в Тегеране.

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