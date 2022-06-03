2 июня в городе Боджнорд а провинции Северного Хорасана состоялись традиционные соревнования по иранской национальной борьбе Чухе с участием 180 борцов.
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