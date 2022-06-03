3 июн. 2022 г., 09:29
Journalist ID: 2388
News Code: 84776554
0 Persons

Tags

Соревнования по иранской национальной борьбе «Чухе»

2 июня в городе Боджнорд а провинции Северного Хорасана состоялись традиционные соревнования по иранской национальной борьбе Чухе с участием 180 борцов.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha