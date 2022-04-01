В Эсферайене (провинция Северный Хорасан) состоялись традиционные соревнования по иранской национальной борьбе Чухе (Ба-Чухе) с участием 250 борцов.
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