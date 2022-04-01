1 апр. 2022 г., 18:08
Journalist ID: 2177
News Code: 84702371
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Соревнования по иранской национальной борьбе Чухе

В Эсферайене (провинция Северный Хорасан) состоялись традиционные соревнования по иранской национальной борьбе Чухе (Ба-Чухе) с участием 250 борцов.

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