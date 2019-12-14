14 дек. 2019 г., 11:09
Journalist ID: 2390
News Code: 83593234
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Международный турнир по спортивной борьбе среди кадетов по случаю всемирного дня ребенка

В Иране прошел международный турнир по спортивной борьбе (греко-римская борьба, вольная борьба — мужчины) среди кадетов по случаю всемирного дня ребенка. В нем приняли участие 130 борцов из Ирана, Армении, Киргизии, Азербайджана и Туркменистана. Иранские борцы вольного стиля и греко-римского стиля выиграли турнир.

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