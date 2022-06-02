2 июн. 2022 г., 13:45
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News Code: 84775883
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Тегеранский симфонический оркестр

В среду, 1 июня в зале «Вахдат» состоялся концерт Тегеранского симфонического оркестра, который возглавляет иранский дирижер международного уровня Насир Хейдариан.

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