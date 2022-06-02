Тегеранский симфонический оркестр

В среду, 1 июня в зале «Вахдат» состоялся концерт Тегеранского симфонического оркестра, который возглавляет иранский дирижер международного уровня Насир Хейдариан.
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