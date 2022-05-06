6 мая 2022 г., 12:28
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Концерт Тегеранского симфонического оркестра

В четверг, 5 мая в зале «Вахдат» состоялся концерт Тегеранского симфонического оркестра, который возглавляет немецкий дирижер международного уровня Вольфганг Венгенрот.

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