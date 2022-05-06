В четверг, 5 мая в зале «Вахдат» состоялся концерт Тегеранского симфонического оркестра, который возглавляет немецкий дирижер международного уровня Вольфганг Венгенрот.
Похожие новости
-
Загребский филармонический оркестр выступил с концертом на персидском языке в Хорватии
Тегеран, 5 марта, ИРНА – Загребский филармонический оркестр в пятницу впервые выступил с концертом…
-
Концерт поп-музыки в Тегеране
Иранский певец Реза Бахрам выступил с концертом в последний день 37-го международного музыкального…
-
Концерт народной бахтиарской музыки
Концерт народной бахтиарской музыки прошел в режиме онлайн в доме культуры города Шахрекорд.…
Your Comment