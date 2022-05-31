Международный Кубок «Имама Резы» по легкой атлетике

Заключительный день международного турнира по легкой атлетике кубок Имама Резы прошел в понедельник в Мешхеде. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов в 22 дисциплинах из восьми стран.
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