31 мая 2022 г., 19:14
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Международный Кубок «Имама Резы» по легкой атлетике

Заключительный день международного турнира по легкой атлетике кубок Имама Резы прошел в понедельник в Мешхеде. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов в 22 дисциплинах из восьми стран.

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