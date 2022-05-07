7 мая 2022 г., 13:48
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Чемпионат Ирана по легкой атлетике среди женщин

Чемпионат Ирана по легкой атлетике среди женщин с участием 180 спортсменок в пятницу вечером прошел в спортивном комплексе имени Имама Хомейни в Араке.

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