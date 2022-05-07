Чемпионат Ирана по легкой атлетике среди женщин с участием 180 спортсменок в пятницу вечером прошел в спортивном комплексе имени Имама Хомейни в Араке.
Похожие новости
-
Спортивные игры для подростков
Лига малых творцов культуры прошла в городе Фанудж, одном из городов провинции Систан и Белуджистан,…
-
Чемпионат Ирана по легкой атлетике
В Хоррамабаде проходит соревнования национального клубного чемпионата Ирана по легкой атлетике…
-
Финальный этап турнира по легкой атлетике в Иране
В воскресенье, 3 октября в Мешхеде состоялся финальный этап 25-го чемпионата Ирана по легкой…
Your Comment