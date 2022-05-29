Финал лиги чемпионов 2022 в Париже

В субботу, 28 мая, в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Мадридский клуб «Реал» в финале турнира обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 и в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов. Фото: Мохаммад Джавад Абджушак/ИРНА.
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