Финал лиги чемпионов 2022 в Париже

В субботу, 28 мая, в Париже на стадионе «Стад де Франс» состоялся финальный матч Лиги чемпионов. Мадридский клуб «Реал» в финале турнира обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0 и в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов. Фото: Мохаммад Джавад Абджушак/ИРНА.