В парламенте Ирана состоялись выборы президиума

Представители Меджлиса (парламента) Ирана в среду утром на открытом заседании вновь избрали Мохаммада Багера Галибафа как председатель иранского парламента. За Галибафа проголосовали 194 члена парламента.
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