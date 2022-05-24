Церемония похорон члена КСИР, убитого в результате теракта

В воскресенье, 22 мая в результате теракта в Тегеране был убит член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайяд Ходаи пятью пулями двумя террористами, ехавшими на мотоцикле. Сегодня церемония похорон мученика прошла на площади «Имам Хоссейн» в Тегеране.