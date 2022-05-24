В воскресенье, 22 мая в результате теракта в Тегеране был убит член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайяд Ходаи пятью пулями двумя террористами, ехавшими на мотоцикле. Сегодня церемония похорон мученика прошла на площади «Имам Хоссейн» в Тегеране.
Похожие новости
-
Замглавы МИД Ирана подверг критике молчание западных стран по терроризму
Тегеран, 24 мая, ИРНА - Сохранение молчания по терроризму должно быть осуждено в равной степени,…
-
Церемония похорон члена КСИР, убитого в результате теракта в Тегеране
Вчера в воскресенье в результате теракта в Тегеране был погиб член Корпуса стражей исламской…
-
Замглавы судебной власти: Израиль должен отвечать за свои террористические преступления
Тегеран, 23 мая, ИРНА - Замглавы судебной власти по международным делам и генеральный секретарь…
Your Comment