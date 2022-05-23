Церемония похорон члена КСИР, убитого в результате теракта в Тегеране

Вчера в воскресенье в результате теракта в Тегеране был погиб член Корпуса стражей исламской революции Сайяд Ходаи пятью пулями двумя террористами, ехавшими на мотоцикле. Сегодня в понедельник состоялась церемония похорон Ходаи.
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