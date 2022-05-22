22 мая 2022 г., 09:08
Journalist ID: 2388
News Code: 84762520
0 Persons

Tags

Музей и историческая территория Сузы

Шуш — город в Иране. На территории современного города и близ него находятся развалины древнего города Сузы, от которого и получил своё название. Расположен по обеим берегам реки Шаур, притока Керхе (бассейн Тигра), к юго-западу от города Дизфуль и к западу от города Шуштер. Историческая территория Сузы является одним из первых самых важных и величественных известных поселений в мире, история которого насчитывается более 4000 тыс. до нашей эры.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha