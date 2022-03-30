30 мар. 2022 г., 11:15
Journalist ID: 2390
News Code: 84700068
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Большой музей Хорасана

Большой музей Хорасана в Мешхеде — первый стандартный музей в стране площадью более 18 000 квадратных метров показывает историю и цивилизацию древнего Ирана, который включает Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Афганистан.

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