6 июл. 2020 г., 17:16
Journalist ID: 2177
News Code: 83846505
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Музей истории города Дамган

Музей истории Дамган — единственный музей в городе, расположенный в особняке Лотфи, который 110 лет назад был домом правителя Шоджа Лашкара при династии Каджаров.

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