20 апр. 2022 г., 11:53
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News Code: 84726028
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Музей искусства Ирана

Музей искусства Ирана находится в дворце Мармара, который был построен в 1934—1937 годах по приказу шаха Ирана Резы Пехлеви французским инженером Жозефом Леоном и иранским архитектором Фатхаллой Фирдаусом. Сегодня в этом двухэтажном музее представлены исторические памятники иранского искусства разных эпох.

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