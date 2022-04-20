Музей искусства Ирана находится в дворце Мармара, который был построен в 1934—1937 годах по приказу шаха Ирана Резы Пехлеви французским инженером Жозефом Леоном и иранским архитектором Фатхаллой Фирдаусом. Сегодня в этом двухэтажном музее представлены исторические памятники иранского искусства разных эпох.
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