26 окт. 2019 г., 16:11
Journalist ID: 2177
News Code: 83531780
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Искусство Джавак-кари в Ширазе

Джавак-кари - это древняя персидская техника инкрустации по дереву из города Шираз на юго-западе Ирана. Данный вид искусства перестал существовать после появления искусства Хатамкари во втором столетии по лунному календарю. Однако в последние 25 лет оно вновь обрело популярность в Ширазе.

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