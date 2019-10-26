Искусство Джавак-кари в Ширазе

Джавак-кари - это древняя персидская техника инкрустации по дереву из города Шираз на юго-западе Ирана. Данный вид искусства перестал существовать после появления искусства Хатамкари во втором столетии по лунному календарю. Однако в последние 25 лет оно вновь обрело популярность в Ширазе.
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