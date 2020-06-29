Историческая мечеть Дарул Эхсан расположена в провинции Курдистан на западе Ирана. Мечеть представляет собой шедевр ирано-исламского архитектурного искусства.
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Судебные власти Ирана потребовали от Интерпола поймать Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран, 29 июня. ИРНА — Судебные власти Ирана потребовали от Интерпола объявить президента…
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Мечеть Дарул Эхсан
Историческая мечеть Дарул Эхсан расположена в провинции Курдистан на западе Ирана. Мечеть представля…
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Иранский фонд Рудаки и Венская государственная опера обсудили развитие сотрудничества
Тегеран, 29 июня. ИРНА — Директор Фонда Рудаки и заместитель технического директора Венской…
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В Иране число жертв коронавируса достигло 10670 тыс.
Тегеран, 29 июня, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 225 205,…
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Зариф примет участие в заседании Совбез ООН по СВПД
Тегеран, 29 июня. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф примет участие в заседании Совета…
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Экспорт газа из Ирана увеличился до 3,6 млрд. куб. м
Тегеран, 29 июня, ИРНА – Объем экспорта газа из Ирана в прошлом году вырос на 26%. Об этом…
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Лекарственные растения: экономический потенциал для Ирана
Керман, 29 июня, ИРНА – Экспорт лекарственных растений из Ирана увеличился в последние годы.…
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В Иране разработали уникальную нано-повязку, спасающую способную остановить кровотечение
Тегеран, 29 июня. ИРНА — Иранские специалисты разработали уникальную нано-повязку, спасающую…
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Иран к концу года планирует получить вакцину от коронавируса
Тегеран, 29 июня, ИРНА – Некоторые иранские инновационные предприятия работают над вакциной…
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Номинальная мощность добычи полезных ископаемых увеличился на 23,5 млн. тонн
Тегеран, 28 июня, ИРНА - Изучение статистики лицензий на добычу полезных ископаемых показывает,…
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