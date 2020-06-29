29 июн. 2020 г., 19:20
Journalist ID: 2177
News Code: 83838577
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Мечеть Дарул Эхсан

Историческая мечеть Дарул Эхсан расположена в провинции Курдистан на западе Ирана. Мечеть представляет собой шедевр ирано-исламского архитектурного искусства.

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