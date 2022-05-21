21 мая 2022 г., 13:54
Journalist ID: 2177
News Code: 84761792
0 Persons

Tags

Раиси посетил Тегеранскую книжную выставку-ярмарку

В субботу, 21 мая, президент Ирана Эбрахим Раиси с необъявленным визитом посетил 3-ю Тегеранскую международную книжную выставку-ярмарку.  Выставка проходит с 11-го по 21-е мая в Тегеране.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha