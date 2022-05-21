Раиси посетил Тегеранскую книжную выставку-ярмарку

В субботу, 21 мая, президент Ирана Эбрахим Раиси с необъявленным визитом посетил 3-ю Тегеранскую международную книжную выставку-ярмарку. Выставка проходит с 11-го по 21-е мая в Тегеране.
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