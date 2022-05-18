Сегодня в среду 18 мая в Тегеране прошла пресс-конференция Специального докладчика ООН Алена Духан на тему негативные воздействия односторонних санкций США на права человека.
Похожие новости
-
Встреча главы МИД Польши с Раиси
Министр иностранных дел Польши Збигнев Раув воскресенье провел встречу с президентом Ирана…
-
Встреча Раиси с иностранными послами по случаю годовщины победы Исламской революции
Президент Ирана Эбрахим Раиси провел встречу с иностранными послами, аккредитованными в Тегеране…
Your Comment