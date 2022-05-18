18 мая 2022 г., 20:13
Journalist ID: 2388
News Code: 84759122
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Пресс-конференция Специального докладчика ООН

Сегодня в среду 18 мая в Тегеране прошла пресс-конференция Специального докладчика ООН Алена Духан на тему негативные воздействия односторонних санкций США на права человека.

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