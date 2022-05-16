Спасательные учения Красного Полумесяца Ирана в дорожно-транспортных происшествиях

Спасательные учения в дорожно-транспортных происшествиях Красного Полумесяца Ирана прошли в воскресенье в Горгане.
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