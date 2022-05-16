16 мая 2022 г., 08:29
Journalist ID: 2388
News Code: 84754543
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Спасательные учения Красного Полумесяца Ирана в дорожно-транспортных происшествиях

Спасательные учения в дорожно-транспортных происшествиях Красного Полумесяца Ирана прошли в воскресенье в Горгане.

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