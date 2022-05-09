Спасательные учения Общества Красного Полумесяца Ирана

Спасательные учения Красного Полумесяца прошли по случаю столетия образования этой организации в понедельник утром и были проведены в присутствии группы членов Всемирного Красного Креста.
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