Вертолеты Общество Красного Полумесяца Ирана доставляют гумпомощь пострадавшим от наводнения на юго-востоке страны

Проливные дожди в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана привели к наводнениям. Количество осадков в провинции за последнюю неделю, согласно оценкам синоптиков, превысило годовое количество осадков. Множество дорог заблокированы, пострадали десятки населенных пунктов, и нанесен серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям.