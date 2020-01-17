17 янв. 2020 г., 19:26
Journalist ID: 2177
News Code: 83637562
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Вертолеты Общество Красного Полумесяца Ирана доставляют гумпомощь пострадавшим от наводнения на юго-востоке страны

Проливные дожди в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана привели к наводнениям. Количество осадков в провинции за последнюю неделю, согласно оценкам синоптиков, превысило годовое количество осадков. Множество дорог заблокированы, пострадали десятки населенных пунктов, и нанесен серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям.

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