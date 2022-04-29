29 апр. 2022 г., 13:14
Journalist ID: 2177
News Code: 84735977
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Всемирный день Аль-Кудс в Тегеране

В пятницу, 29 апреля в иранской столице Тегеране прошли массовые демонстрации в честь всемирного дня Аль-Кудс, посвященного поддержке палестинского народа.

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