26 апр. 2022 г., 00:43
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News Code: 84731571
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Перевернутые тюльпаны зацвели в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед

Рябчик – по-персидски лале-важгун («перевернутый тюльпан») или слезы Марьям» – известный и очень красивый цветок, который встречается в разных частях Ирана, в том числе в горах провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.

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