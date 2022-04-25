Перевернутые тюльпаны зацвели в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед

Рябчик – по-персидски лале-важгун («перевернутый тюльпан») или слезы Марьям» – известный и очень красивый цветок, который встречается в разных частях Ирана, в том числе в горах провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.
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