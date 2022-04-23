Религиозная церемония «Ночь аль-Кадр» в Иране

Ночь аль-Кадр или Ночь предопределения в исламе — почитаемая ночь месяца поста Рамадан, связанная с ниспосланием пророку Мухаммаду Корана в виде откровения в пещере Хира горы Джабаль ан-Нур. Во вторую ночь фотографы ИРНА запечатлели моменты среди людей. В эту ночь также умер первый имам шиитов имам Али.
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