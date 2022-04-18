Национальный день армии в Иране

С 1979 года ежегодно 18 апреля отмечается национальный день армии и сухопутных сил ИРИ. В День армии в Тегеране проводится военный парад, цель которого — демонстрация достижений и военной мощи иранской армии. Его посещают государственные деятели, в том числе и президент государства и представители высшего военного командования.