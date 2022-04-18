18 апр. 2022 г., 14:54
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News Code: 84721850
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Национальный день армии в Иране

С 1979 года ежегодно 18 апреля отмечается национальный день армии и сухопутных сил ИРИ. В День армии в Тегеране проводится военный парад, цель которого — демонстрация достижений и военной мощи иранской армии. Его посещают государственные деятели, в том числе и президент государства и представители высшего военного командования.

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