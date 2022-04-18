18 апр. 2022 г., 14:35
Journalist ID: 2388
News Code: 84721840
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Парад по случаю Дня Армии в Тегеране

Армия Исламской Республики Иран начала военный парад в понедельник утром (по местному времени) по случаю Дня Национальной армии в присутствии президента Эбрахима Раиси.

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