Парад по случаю Дня Армии в Тегеране

Армия Исламской Республики Иран начала военный парад в понедельник утром (по местному времени) по случаю Дня Национальной армии в присутствии президента Эбрахима Раиси.
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