Дворцовый комплекс Саадабад находится на севере Тегерана, на склонах Эльбруса. Строительство комплекса началось в конце XIX века при правлении династии Каджаров, и на протяжении полувека комплекс достраивался. Комплекс занимает площадь в 110 га, состоит из нескольких зданий, павильонов и особняков. Как и все дворцы, Саадабад окружен райским садом. В новогодние выходные туристы часто посещают этот дворец.