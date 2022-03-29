Дворцовый комплекс Саадабад находится на севере Тегерана, на склонах Эльбруса. Строительство комплекса началось в конце XIX века при правлении династии Каджаров, и на протяжении полувека комплекс достраивался. Комплекс занимает площадь в 110 га, состоит из нескольких зданий, павильонов и особняков. Как и все дворцы, Саадабад окружен райским садом. В новогодние выходные туристы часто посещают этот дворец.
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