16 окт. 2019 г., 15:39
Journalist ID: 2390
News Code: 83520354
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Баня Ганджалихана в иранском Кермане

Баня Ганджалихана представляет собой большой комплекс зданий эпохи Сефевидов (15-18 веков). Комплекс был построен наместником Кермана Гандж Али Ханом.

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