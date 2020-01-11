Хаммам Гандж-Али-Хан в Иране

Комплекс хаммама (бань) Гандж-Али-Хана был построен при династии Сефевидов в конце 16 - начале 17 веков в городе Керман на юго-востоке Ирана. Комплекс состоял из базара, бань, каравансарая, мечети, монетного двора и водосбора.