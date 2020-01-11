Комплекс хаммама (бань) Гандж-Али-Хана был построен при династии Сефевидов в конце 16 - начале 17 веков в городе Керман на юго-востоке Ирана. Комплекс состоял из базара, бань, каравансарая, мечети, монетного двора и водосбора.
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Хаммам Гандж-Али-Хан в Иране
Комплекс хаммама (бань) Гандж-Али-Хана был построен при династии Сефевидов в конце 16 - начале…
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Иран окажет поддержку украинской экспертной группе до завершения расследования
Тегеран, 11 января. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани заверил президента Украины Владимира…
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Рухани и Трюдо обсудили по телефону крушение украинского самолета под Тегераном
Тегеран, 11 января. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Канады Джастин Трюдо…
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Эксперт: Иран поступил разумно, признав ошибку с самолетом
Москва, 11 января. ИРНА — Решение властей Ирана о признании ошибки в отношении самолета Boeing…
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Церковь Святого Иоанна в поселке Сохраге
Впервые церковь на этом месте была построена еще в арабы в v-VI веках, но главное здание было…
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Президент UWW: Иран — Колыбель спортивной борьбы
Тегеран, 11 января. ИРНА — Президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович заявил, что весь…
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Объем экспорта продукции малых и средних предприятий Ирана составляет $1,6 млрд. за 9 месяцев
Тегеран, 11 января, ИРНА - Объем экспорта продукции малых и средних предприятий Ирана составляет…
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Студенты технологического университета имени Шариф скорбят по погибшим в авиакатастрофе близ Тегерана
В субботу генеральный штаб Вооруженных сил Ирана в заявлении сообщил, что украинский самолет,…
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В Иране завершился международный турнир «Кубок Тахти» по вольной борьбе
Иранские борцы вольного стиля победили международный турнир «Кубок Тахти», прошедшем в иранском…
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Экспорт более 5 млн. тонн стали из Ирана за 9 месяцев
Тегеран, 11 января, ИРНА – Более 5 млн. 209 тыс. 258 тонн металлопродукции экспортировано из…
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