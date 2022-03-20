20 мар. 2022 г., 13:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84691488
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Традиции Новруза в Иране

Новрузхани - это традиция в Иране, когда народные артисты публично декламируют песни, связанные с Новрузом. Древняя традиция населения Ирана Новрузхани — это пение традиционных новрузских мотивов в честь наступления Нового года.

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