Традиции Новруза в Иране

Новрузхани - это традиция в Иране, когда народные артисты публично декламируют песни, связанные с Новрузом. Древняя традиция населения Ирана Новрузхани — это пение традиционных новрузских мотивов в честь наступления Нового года.
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