26 февр. 2022 г., 23:04
Journalist ID: 2177
News Code: 84664186
0 Persons

Народные художественные ремесла иранских женщин-туркменок

Иранские женщины-туркменки в селе Тангли возле города Гонбад-Кавус на туркмено-иранской границе Инче-Бурун в основном занимаются Сусандузи. Сусандузи — один из видов прикладного искусства в Иране. В сусандузи узоры вышиваются цветными нитями на обычной ткани. Делается это при помощи иглы и крючка путем создания изящных стежков на ткани

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha