Народные художественные ремесла иранских женщин-туркменок

Иранские женщины-туркменки в селе Тангли возле города Гонбад-Кавус на туркмено-иранской границе Инче-Бурун в основном занимаются Сусандузи. Сусандузи — один из видов прикладного искусства в Иране. В сусандузи узоры вышиваются цветными нитями на обычной ткани. Делается это при помощи иглы и крючка путем создания изящных стежков на ткани