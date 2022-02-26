26 февр. 2022 г., 11:01
Journalist ID: 2177
News Code: 84663300
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Прогулка по Мешхедскому зоопарку

В условиях эпидемического распространения COVID-19 жители города Мешхед на северо-востоке Ирана предпочитают проводить свободное время в открытых пространствах из-за низкого показателя распространения Covid-19.

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