Прогулка по Мешхедскому зоопарку

В условиях эпидемического распространения COVID-19 жители города Мешхед на северо-востоке Ирана предпочитают проводить свободное время в открытых пространствах из-за низкого показателя распространения Covid-19.
Похожие новости
-
Зоопарк «Эрам» в Тегеране
Тегеранский зоопарк «Эрам» — зоологический парк на западе Тегерана. В коллекции зоопарка 111…
-
-
В Иране лев вырвался из клетки и убил сотрудника зоопарка
Тегеран, 31 января. ИРНА — В зоопарке города Арак в центральной части Ирана лев напал на сотрудника…
Your Comment