Зоопарк Эрам в Тегеране

-
Башня Милад краснеет в Международный день талассемии
Тегеран, 6 мая, ИРНА - Сегодня вечером, одновременно с Всемирным днем талассемии и в соответствии…
-
Туристическая зона Залянь Шазанд
Туристическая зона Залянь Шазанд расположена в провинции Маркази, в 60 км от Арака и к западу…
-
Аятолла Али Хаменеи в видеоконференции с рабочими
В своем послании в среду Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хамени поздравил всех…
-
-
Иран опроверг слухи о незаконной афганских мигрантов
Тегеран, 6 мая, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Аббас Мусави…
-
Президенты Узбекистана и Таджикистана подчеркнули необходимость развития отношений с Ираном
Тегеран, 6 мая, ИРНА - В отдельных телефонных разговорах с президентом Ирана Хасаном Рухани…
-
Президент Австрии: Евросоюз выступает против санкций США в отношении Ирана
Тегеран, 6 мая, ИРНА - «Австрия и Евросоюз выступают против санкций США в отношении Ирана и…
-
Ирана лидирует в современных терапевтических методах
Тегеран, 6 мая, ИРНА - Глава штаба противостояния коронавирусу в Тегеране Алиреза Зали сказал,…
-
Ректоры иранских университетов поделились мнением с мировыми элитами для противостояния коронавирусом
Тегеран, 6 мая, ИРНА - Ректоры крупнейших университетов и исследовательских институтов страны…
-
Лидер подчеркнул присутствие молодых специалистов в сфере труда и производства в стране
Тегеран, 6 мая, ИРНА - В своем послании в среду Верховный лидер исламской революции аятолла…
Your Comment