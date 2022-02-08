8 февр. 2022 г., 18:59
Journalist ID: 2177
News Code: 84644052
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Министр юстиции Ирана провел встречу с Генпрокурором Таджикистана

Во вторник, 8 февраля, министр юстиции Исламской Республики Иран Амин Хосейн Рахими провел переговоры в Тегеране с генеральным прокурором Республики Таджикистан Рахмоном Юсуфом Ахмадзодом.

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