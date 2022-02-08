Министр юстиции Ирана провел встречу с Генпрокурором Таджикистана

Во вторник, 8 февраля, министр юстиции Исламской Республики Иран Амин Хосейн Рахими провел переговоры в Тегеране с генеральным прокурором Республики Таджикистан Рахмоном Юсуфом Ахмадзодом.
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