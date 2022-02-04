4 февр. 2022 г., 10:45
Journalist ID: 2177
News Code: 84638032
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Театральный фестиваль в Маку

В городе Маку по случаю 43-й годовщины победы исламской революции открылся театральный фестиваль.

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